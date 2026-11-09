В Турции заявили об открытии нефтяных месторождений с запасами в 135 млн баррелей
В регионе
- 09 ноября, 2026
- 21:24
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В районе Габар провинции Ширнак на юго-востоке Турции обнаружено два новых нефтяных месторождения с общими запасами в 135 млн баррелей.
Как сообщает Report, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.
По его словам, на сегодня природный газ, добываемый в Черном море, покрывает потребности 4 млн домохозяйств в стране. При этом, добавил Эрдоган, за счет плавучей платформы "Османгази" планируется увеличить этот показатель вдвое.
Он уточнил, что во второй половине 2027 года с вводом в эксплуатацию примерно 230 скважин в регионе ожидается, что суточная добыча нефти превысит 100 тысяч баррелей, что будет приносить экономике страны $4,4 млрд в год.
Türkiyə Prezidenti: Qabarda iki yeni sahədə 135 milyon barel neft potensialı aşkarlanıb
Türkiye announces discovery of oil fields with reserves of 135 million barrels
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В Турции заявили об открытии нефтяных месторождений с запасами в 135 млн баррелейВ регионе