В Турции заявили об открытии нефтяных месторождений с запасами в 135 млн баррелей

В районе Габар провинции Ширнак на юго-востоке Турции обнаружено два новых нефтяных месторождения с общими запасами в 135 млн баррелей.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

По его словам, на сегодня природный газ, добываемый в Черном море, покрывает потребности 4 млн домохозяйств в стране. При этом, добавил Эрдоган, за счет плавучей платформы "Османгази" планируется увеличить этот показатель вдвое.

Он уточнил, что во второй половине 2027 года с вводом в эксплуатацию примерно 230 скважин в регионе ожидается, что суточная добыча нефти превысит 100 тысяч баррелей, что будет приносить экономике страны $4,4 млрд в год.