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    Türkiyə Prezidenti: Qabarda iki yeni sahədə 135 milyon barel neft potensialı aşkarlanıb

    Region
    • 09 noyabr, 2026
    • 20:58
    Türkiyə Prezidenti: Qabarda iki yeni sahədə 135 milyon barel neft potensialı aşkarlanıb

    Türkiyənin Qabar bölgəsində daha iki sahədə ümumilikdə 135 milyon barel neft potensialı müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Qabar bölgəsində Türkiyənin ən keyfiyyətli nefti hesab olunan 75,4 milyon barel neft hasil edilir.

    Ərdoğan bildirib ki, Qara dənizdə hasil olunan təbii qaz hazırda 4 milyon ev təsərrüfatının tələbatını ödəyir. "Osmangazi" gəmisinin fəaliyyəti ilə bu göstəricinin 8 milyon ev təsərrüfatına çatdırılması nəzərdə tutulur.

    Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, 2027-ci ilin ikinci yarısında bölgədə təxminən 230 quyunun istismara verilməsi ilə gündəlik neft hasilatının 100 min bareli ötəcəyi gözlənilir.

    Onun sözlərinə görə, bu, ölkə iqtisadiyyatına ildə 4,4 milyard dollar töhfə verəcək.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Neft ixracı
    В Турции заявили об открытии нефтяных месторождений с запасами в 135 млн баррелей
    Türkiye announces discovery of oil fields with reserves of 135 million barrels
    MiniBoss
    MiniBoss

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