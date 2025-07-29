О нас

В село Хыдырлы Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Хыдырлы Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев В село Хыдырлы Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
29 июля 2025 г. 07:14
В село Хыдырлы Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Хыдырлы Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Report, в рамках программы "Великое возвращение" 60 семей (236 человек) вернулись в родное село.

Все они временно размещались в общежитиях, санаториях и административных зданиях в столице и различных районах страны.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, проживают более 50 тыс. человек, работающих над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных отделениях различных государственных учреждений, работающих в возобновивших деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAnother group of former IDPs heads to Khidirli village in Aghdam district
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın Xıdırlı kəndinə köç karvanı yola salınıb

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi