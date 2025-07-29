Камбоджа дважды перенесла встречу командующих военными округами с Таиландом

Камбоджийская сторона дважды перенесла назначенную на утро вторника в рамках режима прекращения огня встречу командующих военными округами двух стран, вдоль линии границы происходят перестрелки.

Камбоджийская сторона дважды перенесла назначенную на утро вторника в рамках режима прекращения огня встречу командующих военными округами двух стран, вдоль линии границы происходят перестрелки.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на заявление командования сухопутных войск страны от 10.50 по времени Бангкока.

"Камбоджийская сторона дважды перенесла назначенную на 07.00 встречу командующих военными округами Таиланда и Камбоджи, во второй раз - на неопределенный срок. Вдоль линии границы на многих участках происходят перестрелки. Стрельба из стрелкового оружия началась рано утром с камбоджийской стороны, таиландские войска отвечают также огнем из стрелкового оружия", - говорится в заявлении.

В предыдущем заявлении командования сухопутных войск Таиланда, вышедшем полутора часами ранее, говорится, что камбоджийские войска неоднократно нарушали вступивший в силу в полночь режим прекращения огня и открывали стрельбу по позициям таиландских войск в течение ночи и утра.

"На границе идут перестрелки, камбоджийские войска предпринимают попытки продвижения в сторону таиландских позиций, но войска Таиланда их сдерживают, отвечая адекватными средствами", - говорилось в утреннем заявлении официального представителя командования генерал-майора Винтхая Сувари.

В Бангкоке в 10.30 началось заседание совета национальной безопасности Таиланда с участием членов кабинета министров страны по обсуждению ситуации с исполнением режима прекращения огня. По информации телеканала Thai PBS, в 12.05 по местному времени (08.05 мск) совбез и правительство Таиланда сделают заявление по итогам заседания.