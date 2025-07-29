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В Шамкире таксист подозревается в нанесении ножевых ранений двум пассажирам

В Шамкире таксист подозревается в нанесении ножевых ранений двум пассажирам В Шемкире пассажиры получили ножевые ранения.
Происшествия
29 июля 2025 г. 08:39
В Шамкире таксист подозревается в нанесении ножевых ранений двум пассажирам

В Шамкире пассажиры такси получили ножевые ранения.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошёл на улице 20 Января города Шамкир — перед одним из банкетных залов.

Так, ножевые ранения получили Казым Алиев, 2005 года рождения, и его двоюродный брат Субхан Алиев, 1999 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

В причастности к инциденту подозревается таксист Эхтирам Гусейнов, 1984 года рождения. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə sərnişinlər bıçaqlanıb, onlara xəsarət yetirməkdə sürücü şübhəli bilinir

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