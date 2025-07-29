В Шамкире таксист подозревается в нанесении ножевых ранений двум пассажирам

В Шемкире пассажиры получили ножевые ранения.

В Шамкире пассажиры такси получили ножевые ранения.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошёл на улице 20 Января города Шамкир — перед одним из банкетных залов.

Так, ножевые ранения получили Казым Алиев, 2005 года рождения, и его двоюродный брат Субхан Алиев, 1999 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

В причастности к инциденту подозревается таксист Эхтирам Гусейнов, 1984 года рождения. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По факту ведется расследование.