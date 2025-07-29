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Житель села Хыдырлы: Пережитые чувства невозможно передать словами

Житель села Хыдырлы: Пережитые чувства невозможно передать словами Пережитые чувства невозможно передать словами.
Внутренняя политика
29 июля 2025 г. 07:52
Житель села Хыдырлы: Пережитые чувства невозможно передать словами

Пережитые чувства невозможно передать словами.

Об этом корреспонденту Report сказал житель села Хыдырлы Агдамского района Амиль Курбанов.

"Трудно передать словами то, что я чувствую. Радости нет предела. Хвала Аллаху — мы возвращаемся на родную землю", — сказал он.

А. Курбанов выразил благодарность всем, кто способствовал возвращению: "Молюсь о милости Аллаха для всех наших шехидов, желаю здоровья ветеранам. Выражаем благодарность нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему. Мы возвращаемся на освобождённые земли благодаря им".

Он отметил, что в момент вынужденного покидания Агдама ему было 13 лет: "Я был подростком, когда мы покидали Агдам. За эти годы я столько рассказывал детям о Карабахе, что они, возможно, знают эти места даже лучше, чем я. Слава Аллаху, освобождённые земли с каждым днём процветают. Агдам был стёрт с лица земли, но сегодня сердце радуется, глядя на нынешний Агдам. Я возвращаюсь домой со своей семьёй — супругой, двумя дочерьми и сыном. Жизнь вынужденного переселенца осталась позади".

Напомним, в село Хыдырлы Агдамского района отправлен очередной караван переселенцев. Ещё 60 семей (236 человек) вернулись в родные дома. Вернувшиеся отметили, что окружены всесторонней государственной заботой, и выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

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