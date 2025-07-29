Житель села Хыдырлы: Пережитые чувства невозможно передать словами

Пережитые чувства невозможно передать словами.

Пережитые чувства невозможно передать словами.

Об этом корреспонденту Report сказал житель села Хыдырлы Агдамского района Амиль Курбанов.

"Трудно передать словами то, что я чувствую. Радости нет предела. Хвала Аллаху — мы возвращаемся на родную землю", — сказал он.

А. Курбанов выразил благодарность всем, кто способствовал возвращению: "Молюсь о милости Аллаха для всех наших шехидов, желаю здоровья ветеранам. Выражаем благодарность нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему. Мы возвращаемся на освобождённые земли благодаря им".

Он отметил, что в момент вынужденного покидания Агдама ему было 13 лет: "Я был подростком, когда мы покидали Агдам. За эти годы я столько рассказывал детям о Карабахе, что они, возможно, знают эти места даже лучше, чем я. Слава Аллаху, освобождённые земли с каждым днём процветают. Агдам был стёрт с лица земли, но сегодня сердце радуется, глядя на нынешний Агдам. Я возвращаюсь домой со своей семьёй — супругой, двумя дочерьми и сыном. Жизнь вынужденного переселенца осталась позади".

Напомним, в село Хыдырлы Агдамского района отправлен очередной караван переселенцев. Ещё 60 семей (236 человек) вернулись в родные дома. Вернувшиеся отметили, что окружены всесторонней государственной заботой, и выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.