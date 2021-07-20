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Безос показал видео из New Shepard во время полета

Безос показал видео из New Shepard во время полета Джефф Безос выложил видео из капсулы корабля New Shepard во время суборбитального полета.
ИКТ
20 июля 2021 г. 21:20
Безос показал видео из New Shepard во время полета

Джефф Безос выложил видео из капсулы корабля New Shepard во время суборбитального полета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Безос опубликовал видео в социальной сети Insragram.

В космос вместе с Безосом полетел его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.

Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.

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