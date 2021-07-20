Безос показал видео из New Shepard во время полета

Джефф Безос выложил видео из капсулы корабля New Shepard во время суборбитального полета.
В космос вместе с Безосом полетел его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.
Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.