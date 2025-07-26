В Баку прошла церемония открытия турнира "Европейские надежды дзюдо"

17:35

В Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе при поддержке Европейского союза дзюдо (EJU) состоялась торжественная церемония открытия международного турнира "Европейские надежды дзюдо", впервые проходящего в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана (ACF), с приветственным словом на мероприятии выступил заместитель генсека и спортивный директор ACF Кямран Талыбов.

Он подчеркнул значимость турнира, способствующего укреплению практических навыков и повышению опыта среди юных дзюдоистов, а также выразил благодарность Европейскому союзу дзюдо за оказанное доверие провести турнир в Азербайджане.

Спортивный комиссар EJU Павел Волек поблагодарил за высокую организацию соревнований. Он отметил, что участие специалистов Кодокан в технических сессиях турнира придает особую значимость мероприятию.