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Британия собирается сбрасывать гуманитарную помощь в Газу с самолетов

Британия собирается сбрасывать гуманитарную помощь в Газу с самолетов Великобритания планирует принять участие в международных программах по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа путем ее сбрасывания с самолетов и эвакуации оттуда требующих госпитализации детей.
Другие страны
26 июля 2025 г. 17:55
Британия собирается сбрасывать гуманитарную помощь в Газу с самолетов

Великобритания планирует принять участие в международных программах по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа путем ее сбрасывания с самолетов и эвакуации оттуда требующих госпитализации детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом британский премьер-министр Кир Стармер сказал во время телефонного разговора президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

"Премьер-министр изложил, каким образом Великобритания также намерена продвигать планы по сотрудничеству с партнерами, такими как Иордания, с целью осуществления сброса гуманитарной помощи с воздуха и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10. Детали плана не приводятся.

Лидеры трех стран обсудили ситуацию в Газе и в Украине. Стармер, Макрон и Мерц также затронули тему ядерной программы Ирана. Они пришли к общему мнению, что "если Иран не будет сотрудничать с МАГАТЭ и не вернется к дипломатическим переговорам, санкции будут восстановлены в конце августа".

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