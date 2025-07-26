Генассамблея ООН по инициативе Таджикистана приняла резолюцию по ИИ

Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ) по инициативе Таджикистана.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ) по инициативе Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил департамент информации МИД.

Резолюция направлена на развитие доверительных и безопасных технологий с упором на образование, стартапы и международное сотрудничество.

Согласно резолюции, в Душанбе будет создан Региональный центр ИИ, который займется координацией программ по искусственному интеллекту в Центральной Азии.

"Планируются совместные проекты университетов, дата-центров и технопарков, разрабатываются механизмы регулирования и самоконтроля ИИ, регион станет примером для других стран мира", - отмечает МИД Таджикистана.