Два человека погибли в ДТП с участием гонщика ралли во Франции

Смертельная авария с участием гонщика ралли произошла во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, в результате погибли два человека.

Смертельная авария с участием гонщика ралли произошла во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, в результате погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает региональное издание Montagne.

"Очень серьезная авария произошла утром в субботу, 26 июля, на Ралли-де-ла-Фурм вблизи города Арланк в Пюи-де-Дом. Один из автомобилей участников сошел с дороги и въехал в зрителей. Два зрителя погибли", - сообщает издание.

Согласно данным префектуры, один человек серьезно ранен.

На место направились жандармы и спасатели, был задействован вертолет.