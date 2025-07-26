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Турпоток в Азербайджан из Западной Европы в июне вырос на 19%

Турпоток в Азербайджан из Западной Европы в июне вырос на 19% 16:51
Туризм
26 июля 2025 г. 17:16
Турпоток в Азербайджан из Западной Европы в июне вырос на 19%

Азербайджан в июне 2025 года посетили 10,073 тыс. туриста из стран Западной Европы, что на 19% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму, большего всего туристов прибыло из Великобритании - 2,459 тыс. человек (+20%).

В топ-5 стран по числу туристов также вошли: Германия - 2,364 тыс. человека (+39%), Италия - 1,132 тыс. (+13%), Испания - 606 (-49%), Франция - 570 (1%) и Нидерланды - 529 человек (+25%).

В целом в июне Азербайджан посетили 237,509 тыс. туристов, что на 11% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего туристов прибыло из России (73 415 человек, снижение на 11%), Турции (40 326 человек, рост на 5%) и Ирана (15 297 человек, снижение на 11%).

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Версия на английском языке Tourist arrivals from Western Europe to Azerbaijan rose by 19% in June
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana Qərbi Avropadan turist axını iyunda 19 % artıb

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