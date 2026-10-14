Азербайджан приглашает компании из Лаоса к участию в инвестиционных проектах

Баку рассчитывает на активное участие лаосских компаний в новых инвестиционных возможностях, открывающихся в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.

"Азербайджан с успехом воплотил в жизнь масштабные инвестиционные проекты совместно с международными партнерами в самых разных отраслях экономики, и достигнутый результат создает стимул для запуска новых проектов. Мы будем приветствовать вовлечение лаосских компаний в эти перспективные направления", - подчеркнул А. Ахундов.

Как он отметил, устойчивая политическая обстановка и макроэкономическая стабильность в Азербайджане гарантируют инвесторам уверенность в долгосрочной перспективе. При этом международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's повысили суверенный кредитный рейтинг страны до инвестиционного уровня.

"Наша страна зарекомендовала себя в качестве надежного партнера, неизменно выполняющего взятые на себя обязательства. Азербайджан вкладывает средства в развитие человеческого капитала, при этом приоритетными направлениями являются цифровая трансформация экономики и внедрение технологий искусственного интеллекта. Эти преимущества в совокупности с экономическим потенциалом Азербайджана и ясным стратегическим видением объясняют возрастающее доверие международного инвестиционного сообщества к нашему государству", - подчеркнул замминистра.