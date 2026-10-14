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    В Баку пройдет международная конференция по инклюзивной занятости

    Социальная защита
    • 14 октября, 2026
    • 10:19
    В Баку пройдет международная конференция по инклюзивной занятости

    В Баку 15-16 октября пройдет международная конференция по инклюзивной занятости.

    Как сообщает Report, она объединит известных экспертов со всего мира, представителей государственных учреждений, международных организаций и частного сектора, а также представителей академического сообщества и институтов гражданского общества.

    Конференция по инклюзивной занятости станет одной из крупнейших международных площадок в Азербайджане, посвященных вопросам трудоустройства людей с аутизмом и другими видами инвалидности.

    В мероприятии примут участие известные эксперты из США, Ирландии, Франции, Турции и других стран, а также представители ведущих государственных учреждений и частного сектора Азербайджана, которые представят свои инициативы и успешный опыт в области инклюзивной занятости.

    Конференция соберет около 200 участников из Азербайджана и других стран.

    Организаторами мероприятия выступают Фонд Гейдара Алиева, Министерство науки и образования Азербайджана, Министерство здравоохранения, Центр общественного здравоохранения и реформ, Агентство государственной поддержки неправительственных организаций, ОО "Региональное развитие" и "Вместе и здоровы".

    Фонд Гейдара Алиева Министерстве науки и образования Азербайджана Министерство здравоохранения Азербайджана
    Bakıda inklüziv məşğulluq sahəsinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək
    Baku to host international conference on inclusive employment
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    44 - Tezliklə

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