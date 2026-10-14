ВС РФ нанесли удар по ТЭЦ-5 в Киеве, более 600 тыс. человек лишены электроснабжения

ВС России ночью нанесли удар по Киевской теплоэлектроцентрали №5 (ТЭЦ-5), без электроснабжения остались не менее 600 тыс. жителей Киева и Киевской области.

Как передает Report, по информации Министерства обороны России, ТЭЦ-5 снабжала электроэнергией военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области.

Также в Минобороны РФ заявили, что за ночь над регионами России были сбиты 902 украинских беспилотных летательных аппарата.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного массированного удара российских войск по объектам критической инфраструктуры Киева, Киевской области и Харькова повреждены 26 объектов электроэнергетики и четыре объекта нефтегазового комплекса. По его данным, без электроснабжения остались не менее 600 тыс. потребителей.

Зеленский отметил, что в ночь на среду российские войска применили против украинской энергетической и критической инфраструктуры 39 баллистических ракет, а также более 120 ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

В результате атаки есть погибшие и раненые. При этом масштабы отключений электроэнергии могут увеличиться.