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    ВС РФ нанесли удар по ТЭЦ-5 в Киеве, более 600 тыс. человек лишены электроснабжения

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 10:19
    ВС РФ нанесли удар по ТЭЦ-5 в Киеве, более 600 тыс. человек лишены электроснабжения

    ВС России ночью нанесли удар по Киевской теплоэлектроцентрали №5 (ТЭЦ-5), без электроснабжения остались не менее 600 тыс. жителей Киева и Киевской области.

    Как передает Report, по информации Министерства обороны России, ТЭЦ-5 снабжала электроэнергией военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области.

    Также в Минобороны РФ заявили, что за ночь над регионами России были сбиты 902 украинских беспилотных летательных аппарата.

    В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного массированного удара российских войск по объектам критической инфраструктуры Киева, Киевской области и Харькова повреждены 26 объектов электроэнергетики и четыре объекта нефтегазового комплекса. По его данным, без электроснабжения остались не менее 600 тыс. потребителей.

    Зеленский отметил, что в ночь на среду российские войска применили против украинской энергетической и критической инфраструктуры 39 баллистических ракет, а также более 120 ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

    В результате атаки есть погибшие и раненые. При этом масштабы отключений электроэнергии могут увеличиться.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Минобороны РФ ТЭЦ
    Rusiya Kiyev zərbə endirib, 600 mindən çox insan elektrik enerjisindən məhrum olub
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