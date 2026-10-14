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    Контейнерные перевозки в Бакинском порту увеличились на 30%

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 10:19
    Контейнерные перевозки в Бакинском порту увеличились на 30%

    В период с января по сентябрь текущего года в Бакинском международном морском порту было перевезено около 100 тыс. TEU контейнеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), это примерно на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (77 300 TEU) и является очередным рекордным показателем.

    За указанный период общий объем перевалки грузов увеличился на 4% до 6,35 млн тонн, а объем сухих грузов вырос на 71% до 1,75 млн тонн.

    Контейнерные перевозки Бакинский порт Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Bakı Limanında konteyner daşımaları 30 % artıb
    Container traffic at Baku Port increases by 30%
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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