Контейнерные перевозки в Бакинском порту увеличились на 30%
Инфраструктура
- 14 октября, 2026
- 10:19
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В период с января по сентябрь текущего года в Бакинском международном морском порту было перевезено около 100 тыс. TEU контейнеров.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), это примерно на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (77 300 TEU) и является очередным рекордным показателем.
За указанный период общий объем перевалки грузов увеличился на 4% до 6,35 млн тонн, а объем сухих грузов вырос на 71% до 1,75 млн тонн.
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