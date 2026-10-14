Контейнерные перевозки в Бакинском порту увеличились на 30%

В период с января по сентябрь текущего года в Бакинском международном морском порту было перевезено около 100 тыс. TEU контейнеров.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), это примерно на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (77 300 TEU) и является очередным рекордным показателем.

За указанный период общий объем перевалки грузов увеличился на 4% до 6,35 млн тонн, а объем сухих грузов вырос на 71% до 1,75 млн тонн.