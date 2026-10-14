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    Bakı Limanında konteyner daşımaları 30 % artıb

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:59
    Bakı Limanında konteyner daşımaları 30 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) məxsus Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında təxminən 100 000 TEU həcmində konteyner daşınması həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ADY məlumat yayıb.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə (77 300 TEU) müqayisədə təxminən 30 % çoxdur və növbəti rekord göstəricidir.

    Analoji dövrdə limanda aşırılmış ümumi yük həcmi 4 % artaraq 6,35 milyon tona, quru yük həcmi isə 71 % artaraq 1,75 milyon tona çatıb.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı MMC ADY Konteyner
    Контейнерные перевозки в Бакинском порту увеличились на 30%
    Container traffic at Baku Port increases by 30%
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