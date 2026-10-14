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    Хафиз Пашаев: ADA уделяет особое внимание техническим специальностям

    Наука и образование
    • 14 октября, 2026
    • 10:21
    Хафиз Пашаев: ADA уделяет особое внимание техническим специальностям

    Университет ADA уделяет особое внимание инженерным специальностям, в том числе электротехнике, и заинтересован в расширении сотрудничества с зарубежными вузами.

    Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета Хафиз Пашаев на Международной конференции IEEE по применению информационных и коммуникационных технологий (AICT2026) в Баку.

    По его словам, в этом году университет отмечает свое 20-летие, как и сама конференция, что свидетельствует о последовательной работе ученых, которые на протяжении многих лет принимают в ней активное участие.

    Пашаев также призвал участников конференции ближе познакомиться с университетом и рассказал об Азербайджано-итальянском университете, который сотрудничает с Туринским университетом.

    "Университет работает менее пяти лет, и уже в следующем году у нас появятся первые выпускники. Для нас особенно важно, что основное внимание уделяется инженерным специальностям, в том числе электротехнике. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество со многими университетами", - отметил ректор.

    Он подчеркнул, что Университет ADA открыт для взаимодействия, установления новых профессиональных контактов и реализации совместных инициатив.

    Хафиз Пашаев Университет ADA
    Hafiz Paşayev: ADA texniki ixtisaslara xüsusi diqqət yetirir
    Hafiz Pashayev: ADA University places special emphasis on engineering disciplines
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