Хафиз Пашаев: ADA уделяет особое внимание техническим специальностям

Университет ADA уделяет особое внимание инженерным специальностям, в том числе электротехнике, и заинтересован в расширении сотрудничества с зарубежными вузами.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета Хафиз Пашаев на Международной конференции IEEE по применению информационных и коммуникационных технологий (AICT2026) в Баку.

По его словам, в этом году университет отмечает свое 20-летие, как и сама конференция, что свидетельствует о последовательной работе ученых, которые на протяжении многих лет принимают в ней активное участие.

Пашаев также призвал участников конференции ближе познакомиться с университетом и рассказал об Азербайджано-итальянском университете, который сотрудничает с Туринским университетом.

"Университет работает менее пяти лет, и уже в следующем году у нас появятся первые выпускники. Для нас особенно важно, что основное внимание уделяется инженерным специальностям, в том числе электротехнике. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество со многими университетами", - отметил ректор.

Он подчеркнул, что Университет ADA открыт для взаимодействия, установления новых профессиональных контактов и реализации совместных инициатив.