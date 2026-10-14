İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Hafiz Paşayev: ADA texniki ixtisaslara xüsusi diqqət yetirir

    Elm və təhsil
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:26
    Hafiz Paşayev: ADA texniki ixtisaslara xüsusi diqqət yetirir

    ADA Universiteti mühəndislik ixtisaslarına, o cümlədən elektrotexnikaya xüsusi diqqət yetirir və xarici ali məktəblərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Universitetin rektoru Hafiz Paşayev Bakıda keçirilən İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi üzrə IEEE Beynəlxalq Konfransında (AICT2026) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, konfransın özü kimi, bu il universitet də 20 illiyini qeyd edir ki, bu da uzun illər ərzində orada fəal iştirak edən alimlərin ardıcıl fəaliyyətindən xəbər verir.

    H.Paşayev, həmçinin konfrans iştirakçılarını universitetlə daha yaxından tanış olmağa çağırıb və Turin Universiteti ilə əməkdaşlıq edən Azərbaycan-İtaliya Universiteti barədə danışıb:

    "Universitet beş ildən azdır ki, fəaliyyət göstərir və artıq gələn il ilk məzunlarımız olacaq. Əsas diqqətin mühəndislik ixtisaslarına, o cümlədən elektrotexnikaya yönəldilməsi bizim üçün xüsusilə vacibdir. Buna görə də biz bir çox universitetlərlə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışırıq".

    O vurğulayıb ki, ADA Universiteti qarşılıqlı fəaliyyətə, yeni peşəkar əlaqələrin qurulmasına və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə açıqdır.

    Hafiz Paşayev ADA Universiteti Süni intellekt (AI)
    Хафиз Пашаев: ADA уделяет особое внимание техническим специальностям
    Hafiz Pashayev: ADA University places special emphasis on engineering disciplines
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    16:18
    EHF Avropa Kuboku: "Kür"ün növbəti mərhələdəki rəqibi bəlli olub
    Komanda
    16:18
    Foto
    İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Azərbaycana səfərə gəlib
    Xarici siyasət
    16:14
    Foto
    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti