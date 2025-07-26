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В парижской церкви Нотр-Дам-де-Шам за сутки произошло два возгорания

В парижской церкви Нотр-Дам-де-Шам за сутки произошло два возгорания Два случая возгорания за одни сутки произошли в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже, подозревают поджог.
Другие страны
26 июля 2025 г. 17:48
В парижской церкви Нотр-Дам-де-Шам за сутки произошло два возгорания

Два случая возгорания за одни сутки произошли в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже, подозревают поджог.

Как передает Report, об этом сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В связи с возгораниями в комиссариат было направлено заявление. Сама церковь останется закрытой для посещения на неопределенный срок на время расследования.

Сообщается, что огонь повредил деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет.

До этого в церкви начался пожар по неосторожности. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электрической цепи. Огонь привел к неисправности звуковой системы и повредил орган.

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