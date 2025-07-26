Защитник"Ливерпуля" из-за травмы досрочно завершил сезон

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес получил травму.

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес получил травму.

Как передает Report, об этом распространила информацию пресс-служба английского клуба.

28-летний футболист досрочно завершил предсезонное турне команды по Азии, получив травму ахиллова сухожилия. Защитник сообщил о дискомфорте после тренировки в четверг и теперь вернется из Гонконга в Великобританию.

В "Ливерпуле" надеются, что проблема Гомеса не серьезная и не выведет его из строя надолго. Центральный защитник восстановил форму только этим летом, пропустив последние три месяца прошлого сезона из-за травмы подколенного сухожилия.

Отметим, что "Ливерпуль" стал победителем сезона 2024/2025 Английской Премьер-лиги.