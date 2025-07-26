Минобороны Камбоджи: Таиланд расширяет наступление вглубь страны

Таиланд расширил свои наступательные операции на районы Камбоджи, выходящие за пределы первоначальной зоны конфликта.

Таиланд расширил свои наступательные операции на районы Камбоджи, выходящие за пределы первоначальной зоны конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Министерства нацобороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат.

По ее словам, с 24 июля тайские войска наносят удары не только по камбоджийским военным позициям, но и по гражданским объектам, включая школы, пагоды, автозаправочные станции и жилые районы. В этих атаках использовались тяжелые боеприпасы и военная техника, в том числе истребители F-16 и кассетные бомбы.

Кроме того, Таиланд объявил военное положение в ряде районов провинций Трат и Чантхабури, которые граничат с провинциями Кахконг и Поусат в Камбодже, и развернул дополнительные войска и вооружения вдоль границы с провинцией Бонтей-Миенчей. "Эти действия наглядно демонстрируют намерение Таиланда расширить конфликт и нарушить территориальный суверенитет Камбоджи", - подчеркнула представитель камбоджийского Минобороны.