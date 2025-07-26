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Минобороны Камбоджи: Таиланд расширяет наступление вглубь страны

Минобороны Камбоджи: Таиланд расширяет наступление вглубь страны Таиланд расширил свои наступательные операции на районы Камбоджи, выходящие за пределы первоначальной зоны конфликта.
Другие страны
26 июля 2025 г. 09:06
Минобороны Камбоджи: Таиланд расширяет наступление вглубь страны

Таиланд расширил свои наступательные операции на районы Камбоджи, выходящие за пределы первоначальной зоны конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Министерства нацобороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат.

По ее словам, с 24 июля тайские войска наносят удары не только по камбоджийским военным позициям, но и по гражданским объектам, включая школы, пагоды, автозаправочные станции и жилые районы. В этих атаках использовались тяжелые боеприпасы и военная техника, в том числе истребители F-16 и кассетные бомбы.

Кроме того, Таиланд объявил военное положение в ряде районов провинций Трат и Чантхабури, которые граничат с провинциями Кахконг и Поусат в Камбодже, и развернул дополнительные войска и вооружения вдоль границы с провинцией Бонтей-Миенчей. "Эти действия наглядно демонстрируют намерение Таиланда расширить конфликт и нарушить территориальный суверенитет Камбоджи", - подчеркнула представитель камбоджийского Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Kamboca Müdafiə Nazirliyi: Tailand ölkənin dərinliklərinə hücumu genişləndirir

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