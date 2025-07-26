Молдавский аналитик: Проводимый Азербайджаном медиа-форум способствует трансформации Южного Кавказа в один из ведущих мозговых центров

Последовательное проведение Азербайджаном международного медиа-форума способствует трансформации Южно-Кавказского региона в один из современных и ведущих мозговых центров мира.

Последовательное проведение Азербайджаном международного медиа-форума способствует трансформации Южно-Кавказского региона в один из современных и ведущих мозговых центров мира.

Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report заявил руководитель Центра политических наблюдений и аналитических медиа в Молдове Ян Лисневский, отметив, что Азербайджан становится центром встреч аналитиков новой медиа-эпохи.

"Это также важный фактор для концентрации внимания мировой общественности на значимости Южного Кавказа, играющего роль моста между Востоком и Западом, особенно между Дальним и Ближним Востоком, а также Европой. В настоящее время в мире, особенно в нашем регионе, происходят серьезные изменения, на фоне которых роль Южного Кавказа для Европы незаменима. Азербайджан играет очень активную роль в этом вопросе. В частности, регулярно собирая представителей мировых СМИ, он привлекает внимание мира к новой и важному аспекту, который я отметил выше. В этом отношении Шушинский медиа-форум, проведенный недавно на освобожденной от оккупации территории Азербайджана - в Ханкенди, берет на себя роль одного из основных центров для обсуждения нового мирового порядка", - добавил он.