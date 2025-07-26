В Украине состоялась презентация мемориального уголка Национального героя Азербайджана

17:43

Сегодня в Государственной летной академии, расположенной в городе Кропивницкий, при участии посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева состоялась презентация мемориального уголка Национального героя Азербайджана Александра Калянинова.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, по инициативе коллектива Академии, при поддержке депутата Верховной Рады Украины Романа Грищука и посольства была создана мемориальная аудитория, носящая имя Александра Калянинова, и тематическая экспозиция, посвященная жизни, образованию, профессиональному пути Национального героя и произошедшей трагедии.

Здесь можно получить более подробную информацию о нем с помощью QR-кода. В настоящее время в ГЛАУ обучается более 60 курсантов из Азербайджана. Во время встречи с руководством Академии обсуждались конкретные дальнейшие шаги по расширению сотрудничества с авиационными учреждениями и организациями Азербайджана.

Посол выразил благодарность за сохранение памяти героя и развитие украинско-азербайджанского авиационного партнерства.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

Александр Калянинов являлся вторым пилотом воздушного судна. Он, как и капитан Игорь Кшнякин, погибли при крушении самолета, но благодаря своему профессионализму и решительным действиям, спасли жизни почти трех десятков пассажиров.