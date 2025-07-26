В Дагестане свыше 86 тыс. человек остались без электричества

Более 86 тыс. человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах.

Более 86 тыс. человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабель-канале.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Министерство энергетики и тарифов Дагестана.

"В 04:48 ч. в Махачкале на подстанции 110 кВ "Новая" вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате случившегося без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным на 11.00, энергетики вернули электричество "почти половине потребителей" в отдельных районах города. Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения - до конца суток, добавили в министерстве.