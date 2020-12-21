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"Азеркосмос" получит из бюджета 27 млн манатов

"Азеркосмос" получит из бюджета 27 млн манатов В госбюджете на 2021 год для ОАО ”Азеркосмос" предусмотрены средства в размере 27,3 млн манатов
ИКТ
21 декабря 2020 г. 16:12
Азеркосмос получит из бюджета 27 млн манатов

В госбюджете на 2021 год для ОАО "Азеркосмос" предусмотрены средства в размере 27,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте бюджета.

Кроме того, в следующем году из бюджета будет выделено 19 млн манатов на создание "правительственного облака" (G-cloud) и покрытие расходов на соответствующие услуги по подключенным к этой системе структурам и финансирование других необходимых расходов.

На транспортные и коммуникационные расходы в Азербайджане в госбюджете на 2021 год прогнозируется выделить 208,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos” gələn il büdcədən 27 milyon manat alacaq

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