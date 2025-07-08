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Президент Армении подписал закон, позволяющий национализировать "Электросети" Карапетяна

Президент Армении подписал закон, позволяющий национализировать "Электросети" Карапетяна Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать "Электросети" арестованного ранее бизнесмена Самвела Карапетяна.
В регионе
8 июля 2025 г. 20:51
Президент Армении подписал закон, позволяющий национализировать Электросети Карапетяна

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Президент республики Ваагн Хачатурян подписал пакет законов о внесении изменений в закон "Об органе по регулированию общественных услуг", о внесении изменений и дополнений в закон "Об энергетике", - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию ЗАО "Электрические сети Армении".

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