Президент Армении подписал закон, позволяющий национализировать "Электросети" Карапетяна

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать "Электросети" арестованного ранее бизнесмена Самвела Карапетяна.

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащее арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Президент республики Ваагн Хачатурян подписал пакет законов о внесении изменений в закон "Об органе по регулированию общественных услуг", о внесении изменений и дополнений в закон "Об энергетике", - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию ЗАО "Электрические сети Армении".