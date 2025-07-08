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Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан за теплый прием на саммите ОЭС в Ханкенди

Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан за теплый прием на саммите ОЭС в Ханкенди Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан за теплый прием на саммите ОЭС в Ханкенди.
Внешняя политика
8 июля 2025 г. 20:06
Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан за теплый прием на саммите ОЭС в Ханкенди

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар поздравил Азербайджан с успешным проведением 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) выразил признательность за теплый прием, оказанный ему и сопровождающей делегации в Ханкенди.

Как передает Report, об этом он заявил в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Из публикации пакистанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х следует, что в ходе беседы стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой двусторонних отношений, отметили активизацию контактов на высоком уровне и договорились продолжать поиск новых возможностей для расширения сотрудничества.

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Версия на английском языке Pakistan MFA thanks Azerbaijan for warm hospitality at ECO summit in Khankendi
Версия на азербайджанском языке Pakistan XİN ECO-nun Xankəndi sammitində xoş münasibətə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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