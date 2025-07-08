СМИ: Нетаньяху и Трамп проведут вечером вторую встречу

Находящийся с визитом в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский президент Дональд Трамп проведут в течение дня еще одну встречу.

Находящийся с визитом в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский президент Дональд Трамп проведут в течение дня еще одну встречу.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Times of Israel.

По сведениям его источника в офисе Нетаньяху, встреча запланирована на вечер 8 июля.

Напомним, что Нетаньяху прибыл с визитом в Вашингтон 7 июля. Вечером того же дня у него состоялась первая встреча с Трампом. Как отмечает The Times of Israel, разговор двух лидеров, по оценкам израильских чиновников, проходил "в очень позитивной и дружеской атмосфере".