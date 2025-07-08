Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2025 году

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году почти на $3 - до $68,89 за баррель с $65,97 за баррель на фоне военного конфликта Ирана и Израиля.

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году почти на $3 - до $68,89 за баррель с $65,97 за баррель на фоне военного конфликта Ирана и Израиля.

Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

При этом ведомство продолжает утверждать, что растущие мировые запасы нефти будут опускать котировки. Однако, во второй половине текущего года, по прогнозу Минэнерго США, цена Brent составит $66 за баррель (на $5 выше предыдущего прогноза), а в 2026 году она опустится до в среднем $58,48 за баррель.