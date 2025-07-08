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Главы МИД Грузии и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2025–2026 годы

Главы МИД Грузии и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2025–2026 годы Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2025-2026 годы.
Другие страны
8 июля 2025 г. 18:57
Главы МИД Грузии и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2025–2026 годы

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов подписали Программу межведомственного сотрудничества на 2025-2026 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Грузии, в ходе встречи стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению дружественных связей и расширению партнерства.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили активизацию торговоэкономических связей, подчеркнув значение совместного участия Грузии и Узбекистана в развитии Среднего коридора. Также высоко была оценена работа Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Министры отметили важность расширения взаимодействия в области образования, науки, культуры, туризма, спорта и межпарламентских контактов. Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности и необходимости поддержания мира и стабильности в регионе.

Отметим, что в рамках визита в Грузию глава МИД Узбекистана также проведет встречи с президентом страны Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем парламента Шалвой Папуашвили, министром экономики Мариам Квиривишвили и министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.

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