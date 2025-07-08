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В Армении задержали сторонников Карапетяна "за принуждение к участию в собраниях"

В Армении задержали сторонников Карапетяна "за принуждение к участию в собраниях" Следственный комитет Армении сообщил о задержании трех сторонников российского бизнесмена Самвела Карапетяна в рамках уголовного дела о принуждении к участию в акции в поддержку ранее арестованного в Ереване предпринимателя.
В регионе
8 июля 2025 г. 20:20
В Армении задержали сторонников Карапетяна за принуждение к участию в собраниях

Следственный комитет Армении сообщил о задержании трех сторонников российского бизнесмена Самвела Карапетяна в рамках уголовного дела о принуждении к участию в акции в поддержку ранее арестованного в Ереване предпринимателя.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По его данным, в результате масштабных следственных мероприятий были получены фактические данные о том, что группа сторонников Карапетяна принудила ряд жителей разных населенных пунктов Армении принять участие в собрании, организованном в поддержку бизнесмена в Ереване 4 июля 2025 года. В ведомстве добавили, что 8 июля на основании судебных решений примерно по 20 адресам были проведены одновременные обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты различные предметы, имеющие значение для предварительного расследования, в том числе именные списки с отметками о суммах, деньги.

"На основании полученных фактов принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении трех лиц по ч. 2 ст. 236 УК Армении (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем, а равно пособничество в корыстных целях участию в митинге или отказу от участия в митинге - наказывается штрафом в размере от 10 до 30 минимальных размеров оплаты труда, либо общественными работами на срок от 100 до 200 часов, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок от 1 года до 3 лет, либо арестом на срок от 1 месяца до 2 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет) и ч. 2 ст. 46-236 УК Армении (воспрепятствование проведению митинга или участию в нем, а равно пособничество в корыстных целях участию в митинге или отказу от участия в митинге)",- говорится в сообщении.

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