На юге Франции из-за лесных пожаров закрыт аэропорт Марселя

Лесной пожар в окрестностях Марселя на юге Франции привел к закрытию местного аэропорта и эвакуации жителей.

Лесной пожар в окрестностях Марселя на юге Франции привел к закрытию местного аэропорта и эвакуации жителей.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник телеканал "Франс 24".

Представитель воздушной гавани Марселя в интервью телеканалу заявил, что примерно с полудня вторника аэропорт не отправляет и не принимает рейсы; сроки открытия неизвестны. Некоторые самолеты перенаправляются в Ниццу и другие ближайшие аэропорты.

В коммуне Ле-Пен-Мирабо в 13,5 км к северу от Марселя объявлена эвакуация. Тушение возгорания осложняют порывы ветра более 70 км/ч.

Власти региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег, центром которого является Марсель, призвали местных жителей не покидать дома, закрыть двери и жалюзи и обеспечить экстренным службам беспрепятственный доступ к жилищам.

По словам очевидцев, дым от пожара ощущается и в черте города.