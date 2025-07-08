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На юге Франции из-за лесных пожаров закрыт аэропорт Марселя

На юге Франции из-за лесных пожаров закрыт аэропорт Марселя Лесной пожар в окрестностях Марселя на юге Франции привел к закрытию местного аэропорта и эвакуации жителей.
Другие страны
8 июля 2025 г. 19:30
На юге Франции из-за лесных пожаров закрыт аэропорт Марселя

Лесной пожар в окрестностях Марселя на юге Франции привел к закрытию местного аэропорта и эвакуации жителей.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник телеканал "Франс 24".

Представитель воздушной гавани Марселя в интервью телеканалу заявил, что примерно с полудня вторника аэропорт не отправляет и не принимает рейсы; сроки открытия неизвестны. Некоторые самолеты перенаправляются в Ниццу и другие ближайшие аэропорты.

В коммуне Ле-Пен-Мирабо в 13,5 км к северу от Марселя объявлена эвакуация. Тушение возгорания осложняют порывы ветра более 70 км/ч.

Власти региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег, центром которого является Марсель, призвали местных жителей не покидать дома, закрыть двери и жалюзи и обеспечить экстренным службам беспрепятственный доступ к жилищам.

По словам очевидцев, дым от пожара ощущается и в черте города.

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Версия на английском языке Wildfire threatens Marseille, shuts down airport in southern France
Версия на азербайджанском языке Fransanın cənubunda meşə yanğınları səbəbindən Marsel hava limanı bağlanıb

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