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Арагчи: Иран готов к переговорам по ядерной сделке, однако США должны продемонстрировать искреннюю заинтересованность в этом

Арагчи: Иран готов к переговорам по ядерной сделке, однако США должны продемонстрировать искреннюю заинтересованность в этом Иран готов продолжать вести переговоры по своей ядерной программе, однако США должны продемонстрировать искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании возникшего кризиса.
В регионе
8 июля 2025 г. 19:56
Арагчи: Иран готов к переговорам по ядерной сделке, однако США должны продемонстрировать искреннюю заинтересованность в этом

Иран готов продолжать вести переговоры по своей ядерной программе, однако США должны продемонстрировать искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании возникшего кризиса.

Как передает Report, об этом написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в статье в британской газете Financial Times.

"Иран продолжает оставаться заинтересован в дипломатии, но у нас есть веские причины сомневаться в дальнейшем диалоге. Если имеется желание решить этот вопрос дружественным путем, то США следует продемонстрировать искреннюю готовность к справедливому соглашению. Вашингтону также следует знать, что его действия за последние недели изменили ситуацию", - указал он.

Арагчи заявил, что "будучи обманутым один раз, Иран теперь вдвойне осторожен". "Нашу приверженность ответственным действиям во избежание полномасштабной региональной войны не следует ошибочно трактовать как слабость. Мы отразим любое будущее нападение на наш народ. И если когда-нибудь наступит такой день, то мы покажем наши реальные возможности, чтобы развеять любые иллюзии относительно мощи Ирана", - подчеркнул министр.

Он отметил, что обещание президента США Дональда Трампа проводить внешнюю политику по принципу "Америка прежде всего" на деле трансформировалось в линию "Израиль прежде всего". "Путь к миру требует признание со стороны США в том, что именно уважительный диалог, а не безрассудное принуждение является единственным устойчивым способом (урегулирования). Выбор за Америкой. Выберут ли США наконец дипломатию? Или останутся втянутыми в чужую войну?" - заключил Арагчи.

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Версия на азербайджанском языке Əraqçi: ABŞ nüvə sazişi üzrə danışıqlarda maraqlı olduğunu səmimi şəkildə göstərməlidir

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