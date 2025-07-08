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В отношении экс-министра обороны Армении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде

В отношении экс-министра обороны Армении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде Экс-министр обороны, глава оппозиционной фракции "Армения" в парламенте Армении Сейран Оганян допрашивается в Следственном комитете.
В регионе
8 июля 2025 г. 19:13
В отношении экс-министра обороны Армении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде

В отношении руководителя парламентской фракции блока "Армения", экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Как передает Report со ссылкой на NEWS.am, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении

Согласно информации, прокурором принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении С. Оганяна по пунктам 2,4,5 части 2 статьи 441, пункту 3 части 3 статьи 435, пункту 3 части 3 статьи 296 и части 2 статьи 296 УК Армении, следователем предъявлено обвинение последнему. Сам С.Оганян отказался от дачи показаний.

17:52

Экс-министр обороны, глава оппозиционной фракции "Армения" в парламенте Армении Сейран Оганян допрашивается в Следственном комитете.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Оганяна вызвали в рамках уголовного дела о незаконном присвоении им в 2010–2015 годы участка, который находится в государственной собственности.

Вчера парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Оганяна.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri İstintaq Komitəsində dindirilir

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