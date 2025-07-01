В Екатеринбурге задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский

Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шихлинский был задержан возле принадлежащего ему ТЦ "Баку Плаза" в российском городе Екатеринбурге.
Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал 66.RU, его сын Мутвалы подтвердил информацию о задержании.
"Возле ТЦ было много силовиков", - отметил он.
По данным российских телеграм-каналов Екатеринбурга, глава азербайджанской диаспоры на Урале и его сын Мутвалы были задержаны в центре города напротив торгового центра. Затем сын Шихлинского был отпущен.
Кадры опубликовал "Злой Екатеринбург".
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