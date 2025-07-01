В Екатеринбурге задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински задержали возле ТЦ «Баку Плаза»

Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шихлинский был задержан возле принадлежащего ему ТЦ "Баку Плаза" в российском городе Екатеринбурге.

Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал 66.RU, его сын Мутвалы подтвердил информацию о задержании.

"Возле ТЦ было много силовиков", - отметил он.

По данным российских телеграм-каналов Екатеринбурга, глава азербайджанской диаспоры на Урале и его сын Мутвалы были задержаны в центре города напротив торгового центра. Затем сын Шихлинского был отпущен.

Кадры опубликовал "Злой Екатеринбург".

Информация уточняется.