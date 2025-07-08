СМИ: Глава Минфина США отправится в Японию на следующей неделе

Министр финансов США Скотт Бессент намерен на следующей неделе посетить Японию для участия во всемирной выставке "Экспо-2025" в Осаке.

Министр финансов США Скотт Бессент намерен на следующей неделе посетить Японию для участия во всемирной выставке "Экспо-2025" в Осаке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, глава Минфина возглавит американскую делегацию на мероприятии. Двусторонних встреч и торговых переговоров у Бессента не запланировано.

Ранее президент США Дональд Трамп в Truth Social опубликовал тексты посланий в адрес лидеров Южной Кореи и Японии, в которых говорится, что с 1 августа в отношении этих двух стран будут введены таможенные пошлины в размере 25%. При этом отмечается, что если Токио и Сеул решат ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, то США увеличат свои тарифные ставки.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на заседании специальной правительственной опергруппы, созданной специально для обсуждения ситуации вокруг торговой политики администрации Трампа, дал понять, что страна все еще рассчитывает договориться с США по условиям таможенных пошлин до 1 августа.