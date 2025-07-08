При нападении хуситов на греческое судно у берегов Йемена три человека погибли, двое пострадали

Три человека погибли, двое получили ранения, в результате нападения на сухогруз Eternity C у берегов Йемена.

Три человека погибли, двое получили ранения, в результате нападения на сухогруз Eternity C у берегов Йемена.

Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

"Подтверждены сообщения о гибели трех человек после атаки хуситов на греческое торговое судно Eternity C под флагом Либерии в Красном море. Первоначально тела двух погибших были найдены в машинном отделении. Позже была подтверждена информация о третьем погибшем. Также есть сообщения о двух раненых", - передает телеканал.

Всего же команда судна, по информации Reuters, состоит из 21 филиппинца и 1 гражданина РФ, а также вооруженной охраны.

По информации Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), 7 июля судно было поражено пятью гранатами, выпущенными из реактивного гранатомета. По состоянию на 8 июля нападение с небольших моторных лодок продолжалось, само судно получило серьезные повреждения и потеряло ход. Инцидент произошел в 51 морской миле (95 км) к западу от йеменского портового города Ходейда.