​Azercell проведет тренинг и конкурс HackDay2016 для программистов

Баку. 4 март. REPORT.AZ/ В Азербайджане состоится еще одно интересное соревнование при поддержке Azercell Teleсom.

Как сообщили Report в компании, Центр инноваций и предпринимательства Barama организует для молодых программистов тренинг и конкурс Barama HackDay 2016.

Для информации сообщим, что всемирно известный конкурс Hackathon является мероприятием, которое собирает девелоперов для работы над конкретной темой и разработки цифровых ресурсов за короткий промежуток времени. Основная цель проведения “party” (вечеринки) для девелоперов заключается в создании возможностей для знакомства новых “хакеров”, новых девелоперов, более глубокого изучения этой культуры и разработки полезных для населения продуктов.

Мероприятие начнется 10-11 марта с тренинга на тему “Основы веб-программирования с Python” и продолжится конкурсом 12 марта в 09:00 утра. 36 часовой конкурс будет завершен 13 марта в 21:00. Церемония награждения, которая состоится 14 марта в 10:00 утра, будет заключительной частью конкурса HackDay2016.

Согласно слогану конкурса "Code. Eat. Sleep" (Кодируй. Ешь. Спи), в течении всего времени конкурса программисты будут работать без сна. Желающие могут заполнить регистрационную форму на сайте http://hackday2016.barama.az/ и стать участником Barama HackDay после выполнения небольшого технического задания. Команда-победитель данного конкурса, организованного при генеральном спонсорстве Azercell Telecom и спонсорской поддержке Pasha Bank и Huawei Mobile Азербайджан, станет обладателем ценных подарков от компаний Huawei и Azercell.

Компания PizzaMizza берет на себя обеспечение участников едой в течении всей продолжительности конкурса. Официальным информационным партнером конкурса является информационный портал technote.az. Для информации сообщим, что Центр инноваций и предпринимательства Barama был создан компанией Azercell Telecom с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. Основной фокус Barama направлен на поддержку проектов в области информационных технологий и стимулирование роста новых начинаний – стартапов и их превращения в полноценные компании. За 6 лет своей деятельности Центр Barama добился значительных успехов. Так, в центре было запущено более 30 проектов, 20 из которых были успешно завершены, а 4 проекта выросли в полноценные компании. Начиная с 2014 года Barama перешел на более высокий уровень деятельности и сформировался как профессиональный бизнес-инкубатор, известный обществу под именем "Центр инноваций и предпринимательства Barama".