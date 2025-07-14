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Министры иностранных дел Израиля и Палестины примут участие во встрече ЕС

Министры иностранных дел Израиля и Палестины примут участие во встрече ЕС Министры иностранных дел Израиля и Палестины примут участие во встрече ЕС
Другие страны
14 июля 2025 г. 14:00
Министры иностранных дел Израиля и Палестины примут участие во встрече ЕС

Министры иностранных дел Израиля Гидеон Саар и Палестины Варсен Агабекян Шахин примут участие во встрече Европейского Союза с южными соседями, которая состоится сегодня в Брюсселе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera.

Согласно источнику, это будет первый случай с начала боевых действий в секторе Газа в октябре 2023 года, когда израильский и палестинский министры встретятся на мероприятии высокого уровня в одном зале.

Палестинская администрация, базирующаяся в Рамалле, подтвердила участие министра иностранных дел, однако опровергла сообщения СМИ о том, что в повестке дня предусмотрена ее отдельная встреча с израильским коллегой.

В израильском МИД сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Гидеон Саар в рамках визита также проведет переговоры с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас и комиссаром блока по Средиземноморью Дубравкой Шуицей.

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Версия на азербайджанском языке İsrail və Fələstin xarici işlər nazirləri Aİ iclasında iştirak edəcək

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