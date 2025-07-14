Цена на палладий превысила $1 300 впервые с сентября 2023 года

Стоимость фьючерса на палладий в понедельник выросла почти на 3%, поднявшись выше $1 300 за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года.

Стоимость фьючерса на палладий в понедельник выросла почти на 3%, поднявшись выше $1 300 за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).

Цена на сентябрьский фьючерс на палладий выросла на 2,58% - до $1 315,25 за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в $1 300 впервые с 20 сентября 2023 года.

Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 18% после увеличения на 13,4% в июне и на 4,1% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.