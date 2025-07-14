В Баку выявлены нарушения на предприятии по производству суши

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверку на предприятии по производству суши в Наримановском районе Баку.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверку на предприятии по производству суши в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report, в ходе инспекции были выявлены серьезные санитарные нарушения.

По информации Агентства, производство продукции осуществлялось в антисанитарных условиях. Кроме того, не соблюдался температурный режим хранения, были нарушены требования к маркировке, а также отсутствовали необходимые сопроводительные документы на материалы, которые контактировали с пищевыми продуктами.

Деятельность заведения приостановлена до устранения всех недостатков. В отношении руководства составлен административный протокол, а также выданы обязательные к исполнению предписания.