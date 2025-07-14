Австралия провела первый запуск HIMARS в ходе военных учений с США

Австралия провела первый запуск HIMARS в ходе военных учений с США

Австралийская армия впервые провела запуск артиллерийской ракетной системы большой дальности HIMARS в рамках крупнейших военных учений "Talisman Sabre" совместно с США и союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Генеральный директор совместных учений, бригадный генерал австралийской армии Ник Уилсон заявил, что это первый совместный запуск ракеты HIMARS Австралией, Сингапуром и США, а также первый запуск, проведенный Австралией на своей территории.

"HIMARS будет использоваться совместно с рядом других оружейных платформ, чтобы обеспечить наличие у нас стратегии воспрепятствования ради безопасности, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил он.

Ранее Австралия заявила, что в течение следующего десятилетия потратит 74 млрд австралийских долларов ($49 млрд) на ракеты, включая создание новых внутренних производственных мощностей.