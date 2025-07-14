Глава МИД Дании: Европа должна показать готовность к ответным мерам в торговой войне с США

Глава МИД Дании: Европа должна показать готовность к ответным мерам в торговой войне с США

События этих выходных показали, что все решения по договоренностям по торговым пошлинам с США отложены до 1 августа, однако при этом требования со стороны Америки стали жестче.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед заседанием Совета по иностранным делам в Брюсселе заявил журналистам Ларс Расмуссен, министр иностранных дел Дании, которая сейчас председательствует в ЕС.

"Основная причина, по которой мы созвали это экстренное совещание, ни для кого не сюрприз. Справедливо сказать, что наши торговые отношения с США находятся на критическом перепутье. Крайне важно, чтобы мы сохраняли единство", - заявил Рассмусен.

Угрозы президента США о введении новых дополнительных тарифов вызывают серьезную обеспокоенность, отметил он.

"Мы не хотим торговой войны с США. Это будет разрушительно не только для американцев, но и для Европы. Мы хотим заключить сделку, чтобы она была честной. С другой стороны, нам необходимо, я бы сказал, продемонстрировать силу, и мы не должны исключать никаких возможностей. Нам нужно подготовить контрмеры и быть готовыми использовать весь арсенал доступных инструментов", - заявил представитель Дании.

"Есть старая поговорка: "Если хочешь мира, готовься к войне". И я думаю, что именно в таком положении мы и находимся. Конечно, мы не должны вводить контрмеры на данном этапе, но должны быть готовы использовать все инструменты в нашем арсенале", - подчеркнул Расмуссен.

Он рассказал, что на прошлой неделе сам встречался с министром торговли США в Вашингтоне, что дало определенное понимание ситуации, и добавил, что необходимо оказать поддержку еврокомиссару Марошу Шефчовичу, который вовлечен в трудные переговоры с Америкой.

По словам министра, США – крупный и важный торговый партнер. "Но если посмотреть на цифры, они составляют лишь около 13% торговли ЕС. Таким образом, 87% находится за пределами США, и я думаю, что все ощущают готовность в других уголках мира протянуть руку Европе. В этом контексте я приветствую принципиальное соглашение с Индонезией, достигнутое в эти выходные", - заключил он.