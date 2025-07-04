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Госслужба: В Азербайджане обеспечены устойчивость интернет-соединения и информационная безопасность

Госслужба: В Азербайджане обеспечены устойчивость интернет-соединения и информационная безопасность В Азербайджане обеспечены устойчивость интернет-соединения и информационная безопасность.
ИКТ
4 июля 2025 г. 10:26
Госслужба: В Азербайджане обеспечены устойчивость интернет-соединения и информационная безопасность

В Азербайджане обеспечены устойчивость интернет-соединения и информационная безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявила Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, комментируя появившиеся в медиа сообщения о возможных сбоях в доступе к глобальной сети и угрозах безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что соединение с глобальным интернетом осуществляется по нескольким независимым маршрутам через основных провайдеров, что исключает зависимость от одной страны. Также сообщается, что государственные информационные ресурсы, подключенные к сети AzstateNet, обеспечены альтернативными каналами связи, а их безопасность круглосуточно отслеживается в режиме 24/7.

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