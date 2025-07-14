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В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча Пашиняна, фон дер Ляйен и Кошты

В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча Пашиняна, фон дер Ляйен и Кошты В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча Пашиняна, фон дер Ляйен и Кошты
В регионе
14 июля 2025 г. 13:25
В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча Пашиняна, фон дер Ляйен и Кошты

В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Арменпресс".

Армянскую делегацию на переговорах также представляют вице-премьер Мгер Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр юстиции Србуи Галян, министр внутренних дел Арпине Саркисян, заместитель главы МИД Ваан Костанян и посол Армении в ЕС Тигран Балаян.

С европейской стороны во встрече участвуют спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно, посол ЕС в Армении Василис Марагос и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Trilateral meeting between Pashinyan, von der Leyen and Costa kicks off in Brussels
Версия на азербайджанском языке Paşinyan, fon der Lyayen və Koştanın Brüsseldə üçtərəfli görüşü başlayıb

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