В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча Пашиняна, фон дер Ляйен и Кошты

В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча Пашиняна, фон дер Ляйен и Кошты

В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Арменпресс".

Армянскую делегацию на переговорах также представляют вице-премьер Мгер Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр юстиции Србуи Галян, министр внутренних дел Арпине Саркисян, заместитель главы МИД Ваан Костанян и посол Армении в ЕС Тигран Балаян.

С европейской стороны во встрече участвуют спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно, посол ЕС в Армении Василис Марагос и другие официальные лица.