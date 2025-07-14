В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча Пашиняна, фон дер Ляйен и Кошты

В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Арменпресс".
Армянскую делегацию на переговорах также представляют вице-премьер Мгер Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр юстиции Србуи Галян, министр внутренних дел Арпине Саркисян, заместитель главы МИД Ваан Костанян и посол Армении в ЕС Тигран Балаян.
С европейской стороны во встрече участвуют спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно, посол ЕС в Армении Василис Марагос и другие официальные лица.