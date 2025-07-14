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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Subo - Субхана Мамедова

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Subo - Субхана Мамедова Блогер Subo (настоящее имя - Субхан Мамедов), подозреваемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - 50 млн рублей - и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, объявлен в розыск. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В регионе
14 июля 2025 г. 13:09
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Subo - Субхана Мамедова

Блогер Subo (настоящее имя - Субхан Мамедов), подозреваемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - 50 млн рублей - и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, объявлен в розыск. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

"В настоящее время блогер объявлен в розыск, а его родственникам избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, задержаны родственники Subo, которые помогали блогеру проворачивать схему с неуплатой налогов. Домашний арест назначен брату Самиру Мамедову, он занимается блогерством под псевдонимом Samo, а отцу - подписку о невыезде.

Отмечается, что с 2020 по 2022 год Субхан и его родственники уклонялись от налогов. Они не зарегистрировав ИП или юрлица, зарабатывали миллионы через блог. Помимо уклонения от уплаты в госбюджет 50 млн рублей, плюс 20 млн долгов по штрафам и пеням. Кроме того, отмечается, что на 10 млн из "дохода" они купили Lamborghini.

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Версия на английском языке Russia opens criminal case against blogger Subo
Версия на азербайджанском языке Rusiya İstintaq Komitəsi bloger Subo barəsində cinayət işi açıb

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