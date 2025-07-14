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Возбуждено дело за сокрытие убийства у АЗС, принадлежащей супругу экс-мэра Эчмиадзина

Возбуждено дело за сокрытие убийства у АЗС, принадлежащей супругу экс-мэра Эчмиадзина В отношении двух сотрудников автозаправочной станции (АЗС), расположенной вблизи Эчмиадзина возбуждено уголовное дело за сокрытие следов убийства.
В регионе
14 июля 2025 г. 13:22
Возбуждено дело за сокрытие убийства у АЗС, принадлежащей супругу экс-мэра Эчмиадзина

В отношении двух сотрудников автозаправочной станции (АЗС), расположенной вблизи Эчмиадзина возбуждено уголовное дело за сокрытие следов убийства.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет Армении.

Отмечается, что в ходе расследования убийства, произошедшего в марте у АЗС, было установлено, что начальник смены потребовал от подчиненного смыть следы крови на территории, собрать и выбросить в унитаз гильзы от патронов, а затем окончательно очистить место происшествия.

В отношении начальника смены возбуждено уголовное дело по статье о содействии лицу, совершившему преступление. Материалы дела направлены прокурору.

Отмечается, что данная автозаправочная станция принадлежит супругу бывшего мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян, подавшей в отставку в мае.

Ранее Антикоррупционный комитет допросил экс-мэра и ее мужа. Члены семьи Гаспарян во время ее пребывания в должности фигурировали в различных резонансных историях. Однако свой уход она объяснила тем, что после 7 лет пребывания в должности решила посвятить себя семье.

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