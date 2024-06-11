Apple заключила соглашение с OpenAI для интеграции ChatGPT в ее продукты

Компания Apple заключила партнерское соглашение с OpenAI для интеграции чат-бота с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT в операционные системы iOS, iPadOS и macOS.

Компания Apple заключила партнерское соглашение с OpenAI для интеграции чат-бота с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT в операционные системы iOS, iPadOS и macOS.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте OpenAI.

"Мы рады вступить с Apple в партнерство, которое позволит по-новому раскрыть возможности ChatGPT для пользователей, - приводит пресс-служба OpenAI слова генерального директора компании Сэма Альтмана. - Вместе с Apple мы облегчаем для людей доступ к возможностям искусственного интеллекта".

Отмечается, что благодаря внедрению ChatGPT в экосистему Apple продукты компании получат функции ИИ, которые позволят генерировать тексты и изображения, а также улучшенного голосового помощника Siri. При этом, как утверждается, OpenAI не будет сохранять запросы пользователей и их IP-адреса для обеспечения конфиденциальности.