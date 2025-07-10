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Сборная Азербайджана потеряла три позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана потеряла три позиции в рейтинге ФИФА Сборная Азербайджана опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА.
Футбол
10 июля 2025 г. 13:09
Сборная Азербайджана потеряла три позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана потеряла три позиции в рейтинге ФИФА.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, команда под руководством Фернанду Сантуша потеряла две позиции в рейтинге, опустившись со 119-го на 122-е место.

В настоящее время в активе команды 1 148 очков.

Список возглавляет последний чемпион мира Аргентина с 1 885 очками. На втором месте - Испания (1 867), на третьем - Франция (1 862).

Первое место в рейтинге занимает последний чемпион мира - сборная Аргентины с 1885 очками. На втором месте расположилась Испания (1 867), на третьем - Франция (1 862).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi FIFA reytinqində 3 pillə geriləyib

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